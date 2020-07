WhatsApp: usuarios de todo el mundo reportan que la aplicación se cayó

A través de las redes sociales, sobre todo en Twitter, distintos usuarios alrededor del mundo reportaron que WhatsApp se cayó. Durante algunos minutos la famosa aplicación de mensajería no enviaba ni recibía ningún tipo de mensajes. En consecuencias, los textos, voice notes, fotografías, videos o documentos, quedaron en una especie de limbo.

De inmediato, como es costumbre, los usuarios fueron a Twitter para reportar y asegurarse que no se tratara de alguna falla de Internet o algo personal. Allí confirmaron que se trataba de un problema general.

Aunque se trató de un problema que solo duró unos minutos. Debido a que de inmediato comenzaron a expresar que el servicio se había restablecido con normalidad. Y como no podía faltar, los usuarios de Twitter hicieron su trabajo habitual y dejaron una múltiple cantidad de memes. El humor, la creatividad y el ingenio siempre sale a relucir en este tipo de situaciones.

Tras pasar unos breves, varias personas comenzaron a manifestar que ya el problema no existía y que los mensajes comenzaron a salir y a llegar con la frecuencia normal. Hasta los momentos, las redes sociales oficiales de la aplicación no se han manifestado. De igual forma te dejamos a continuación los memes más ingeniosos de esta agitada tarde de martes.

yo viendo como todo el mundo twittea que se cayó whatsapp pero yo ni me entere porque no me habla ni mi mamá pic.twitter.com/vp8iZV3QTt

— vinke (@ihartado) July 14, 2020