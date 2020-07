WhatsApp Plus: podrías perder tu cuenta al usar esta extensión

Querer personalizar tu aplicación de WhatsApp podría resultar mucho más peligroso de lo que crees y aquí te decimos la razón.

Es cierto que WhatsApp no cuenta con tantas opciones de personalización como uno desearía, pues estas se queda con opciones básicas que ayudan a que todos los usuarios tengan una experiencia muy similar los unos de los otros.

Pero parece que querer personalizar todo de más podría llevar a que cancelen tu cuenta definitivamente, y no lo decimos nosotros, lo dice Facebook mismo.

¿Vale la pena el riesgo?

Nosotros hemos hablado con anterioridad sobre la extensión no oficial de esta app llamada Plus y siempre hemos advertido sobre los riesgos de instalarla. Y es que tiene muchas opciones de personalización muy bonitas pero no quiere decir que sea oficial ni mucho menos.

Es por eso que hay un apartado dentro de su web oficial en donde nos dice lo que puede pasar si usamos dos aplicaciones muy famosas pero no oficiales.

“Las aplicaciones no admitidas, como WhatsApp Plus, GB WhatsApp, o las que afirman ser capaces de mover tus chats de WhatsApp de un teléfono a otro, son versiones alteradas de WhatsApp. Estas aplicaciones no oficiales son desarrolladas por terceros y violan nuestras Condiciones del servicio. WhatsApp no avala el uso de estas aplicaciones de terceros debido a que no es posible validar sus prácticas de seguridad.”

Pero no es todo, pues a parte de que te pueden suspender la cuenta temporalmente, también nos dice que si seguimos usando estas apps después de haber sido suspendidos una vez, podríamos perder la cuenta por completo.

“Si después de que tu cuenta haya sido suspendida temporalmente no empiezas a usar la versión oficial de WhatsApp, tu cuenta podría ser suspendida permanentemente.”

Así que piensa bien si es que quieres instalar aplicaciones de personalización, pues al no ser avaladas por Facebook (dueño de la app de mensajería) instalarlas supone siempre un riesgo para ti y tu cuenta.