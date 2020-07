WhatsApp Plus 2020: estas son las novedades que trae la app

WhatsApp Plus siempre nos sorprende con incontables actualizaciones y novedades y eso es justamente lo que veremos ahora en el 2020.

WhatsApp Plus trae algunas novedades importantes para este año 2020 y aquí te diremos cuales son los cambios que puedes encontrar dentro de esta expansión de la app de mensajería.

Muchas funciones nuevas

Para quienes no conozcan a WhatsApp Plus, entonces deben saber que es una expansión no oficial de WhatsApp que te permite personalizar la app a niveles que nunca te hubieras imaginado. Tanto cambiar el color de todos los chats, el color del ícono e el celular y una infinidad de opciones más.

Pero si ya la conoces e incluso, ya la tienes instalada, debes saber que llegan grandes cambios este 2020 y son los siguientes:

Puedes ocultar chats en el listado y acceder a ellos desde el home al presionar “WhatsApp”

Puedes activar el modo avión para ni recibir mensajes ni enviarlos hasta que se desactive (Modo DND).

Nueva barra de stories en la pantalla home.

Nueva forme de poder buscar amigos.

Puedes realizar chats de video con hasta 8 personas.

Ocultar la sección de Estados Vistos, Recientes y Silenciados.

Nueva función para reiniciar la app.

Opción de poder reenviar un mensaje con hasta 300 chats al mismo tiempo.

Puedes ahora archivar chats.

Añadir contactos por medio scaneos de códigos de barras.

Ahora puedes guardar fotos de perfil.

Puedes añadir stickers en fotos.

Nuevos stickers de Gif2Stickers.

Mejora en la manera en que puedes previsualizar temas de personalización.

Ha mejorado la barra de usuario en línea.

Hay una nueva página de información.

Sinceramente, todo esto hace que valga la pena darle una nueva oportunidad a la expansión si es que ya no lo tienes instalado o darle una primera oportunidad si es que nunca lo habías hecho antes.

Si estás interesado o interesada en descargar esta expansión para WhatsApp, entonces te dejamos aquí el link en donde puedes hacerlo sin problema alguno.