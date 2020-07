¿Qué son los MODs de WhatsApp y cuáles son sus riesgos?

Cuando observamos versiones alternativas de WhatsApp es porque forman parte de este tipo de potenciadores

El ser humano es inquieto y busca mejorar lo establecido, es por eso que muchas cosas que ya existen se le buscan maneras de optimizarla agregandole nuevas cosas.

Esto en el ámbito de la tecnología se multiplica y cada hadware o software sufre modificaciones constantemente. En el caso de las aplicaciones, muchos entusiastas, sin autorización de las compañías, han desarrollado nuevas funciones en muchas plataformas.

Esas nuevas versiones en WhatsApp son conocidas como MODs y se caracterizan por permitir la personalización de la herramienta de mensajería instantánea.

MODs de WhatsApp

Desarrolladores web han creado versiones de WhatsApp con otras funciones ajenas a la plataforma perteneciente a Facebook, por eso no se encuentran en la tienda de iOS ni Android. Sin embargo, al descargarlo por otras vías pueden funcionar con normalidad.

Características de un MODs de WhatsApp

Generalmente ofrece funciones extras tales como:

GIFs, emojis, más colores y animaciones para las ventanas de chat.

Mantener la calidad de imágenes y vídeos

Mantener conversaciones secretas con uso de contraseñas.

Permite utilizar en un mismo dispositivo, dos cuentas de WhatsApp de forma simultánea

Sin embargo, todo dependerá del tipo de MODs que se descargue.

Riesgos de los MODs de WhatsApp

Estas funciones descargadas como archivo APK tiene el riesgo de ser detectado por WhatsApp y sufrir la suspensión temporal de la cuenta.

La compañía informó en su blog el siguiente motivo de suspensión de cuenta:

"Las aplicaciones no admitidas, como WhatsApp Plus, GB WhatsApp, o las que afirman ser capaces de mover tus chats de WhatsApp de un teléfono a otro, son versiones alteradas de WhatsApp. Estas aplicaciones no oficiales son desarrolladas por terceros y violan nuestras Condiciones del servicio. WhatsApp no avala el uso de estas aplicaciones de terceros debido a que no es posible validar sus prácticas de seguridad".

Hay algunos MODs que manejan un sistema de "protección" donde burlan la seguridad de WhatsApp, pero este tipo de cosas se mantienen en constante actualización.

MODs más populares

WhatsApp Plus

WhatsAppMA

OG WhatsApp

WhatsApp Aero

WA Teaker

GioWhatsApp

A pesar de las atractivas funciones que ofrecen estos MODs de WhatsApp, la recomendación principal a los usuarios siempre es que, de usar esta herramienta, será bajo su responsabilidad y asumiendo el riesgo que su cuenta pueda ser suspendida.