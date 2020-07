WhatsApp: hay forma de tener los emojis de iPhone en Android, te explicamos cómo

Si eres un usuario de WhatsApp en Android pero quieres usar los emojis exclusivos de iOS, entonces aquí te diremos cómo puede hacerlo.

Muchas veces los usuarios de WhatsApp que tienen Android se ven limitados a los emojis que tienen en su sistema operativo y quisieran tener acceso a los emojis de iOS. Es por eso que muchos se han dado a la tarea de hacer que esto sea posible y aquí te diremos cómo hacerlo.

Actualizado para 2020

Como llega a pasar con este tipo de guías, lo que necesitas es instalar una aplicación externa que te permita obtener los emojis de iOS en tu Android. Obviamente esto requiere que le des acceso a tu información a una aplicación que no es oficial.

Así que si no estás de acuerdo con hacer lo antes mencionado, no te recomiendo que continúes con este proceso. De lo contrario, entonces continúa leyendo, pues estás a un paso de tener emojis muy interesantes.

La aplicación en cuestión se llama zFont – Custom Font Installer [No ROOT]. Esta la puedes encontrar en la misma Play Store, pero no te preocupes, te la dejamos en este enlace para que no tengas que irla a buscar.

Una vez que tengas esta app instalada, solo deberás dar en “Permitir” cuando te pida acceso a las fotos y archivos de medios de tu dispositivo. Después te mostrará una pantalla que deberás cerrar seleccionando “Close” y por último, nos aparecerá una publicidad que deberemos cerrar para poder continuar.

Ya casi terminamos

Habiendo terminado todo eso, tendremos acceso a toda la gama de Emojis de iOS, los cuales se encuentran en la pestaña de EMOJI y para hacerte con ellos solo debes seleccionar la versión más nueva (la que diga iOS que se encuentre más arriba). Después nos mostrará otra publicidad y cuando la cierres ya podrás acceder a la opción de descargarlos. Esta se encuentra hasta abajo en pantalla como “DOWNLOAD” en un botón verde.

Cuando seleccionemos eso va a aparecer otra publicidad (de algo tienen que vivir) y cuando se descargue, te dará la opción de “SET” y al hacerlo podrás ver una lista de marcas de teléfono, por lo que deberás seleccionar la marca de tu equipo.

En algunos equipos tendrás que poner el tema de zFont desde “Temas” para que esto funcione. Deberás también activarlos en Ajustes > Pantalla > Estilo de Texto y ahí podremos ver por los Emojis de iOS. Solo es cuestión de seleccionarlos y poner “Aplicar” y con esto ya deberían funcionar a la perfección.