WhatsApp: cómo eliminar un mensaje para todos en una conversación

A veces cuando enviamos un mensaje en WhatsApp necesitamos eliminarlo lo antes posible, es por eso que te diremos cómo borrarlo para todos.

Sabemos que la privacidad de WhatsApp es de vital importancia pero hay veces en que esto se convierte en un problema pues mandamos un mensaje que no debíamos haber enviado. Esto puede ocurrir con mensajes en conversaciones en grupo o con un solo contacto. Es por eso que te diremos cómo es que puedes borrarlo para todos.

WhatsApp te protege

Seguramente te ha pasado, estás muy metido en una conversación y escribes un mensaje que pensabas que estabas mandando a alguien en especial solo para darte cuenta que lo enviaste por error en el chat equivocado. Esto llega a pasar con mensajes, audios, fotos y videos.

Es por eso que para evitar situaciones incomodas y problemas que pudiera crear enviar algo al contacto equivocado, WhatsApp tiene una opción que te permite eliminar el mensaje para todos en una conversación.

La manera en que puedes hacer es dejar seleccionado el mensaje con tu dedo por un par de segundos, al hacerlo saldrá un pequeño menú de cosas que puedes hacer con ese mensaje en la parte de arriba de la conversación.

Es ahí que podrás ver un ícono de un bote de basura, el cual deberás seleccionar para eliminar el mensaje para todos.

Pero no es tan simple como solo eliminarlo, pues hay ocasiones en que no se podrá hacer. Debes tener en cuenta lo siguiente si es que tu mensaje no se borra para todos:

Tanto tú como el destinatario deben tener la versión más reciente de WhatsApp.

Fotos y videos que se manden a destinatarios que usen la app en iOS podrían quedarse guardados en su galería aún después de borrar el mensaje.

Si te tardas mucho tiempo en borrar el mensaje, no evitarás que lo vean.

Tienes un tiempo máximo de una hora para borrar el mensaje para todos, de lo contrario solo podrás eliminarlo para ti.

Siempre se notifica al destinatario que eliminaste un mensaje.

Básicamente es todo lo que debes tener en cuenta. En cuanto a las versiones más nuevas de WhatsApp, no hay mucho problema, pues casi todo dejan las actualizaciones automáticas activadas.