WhatsApp: Dragon Ball, Naruto y Evangelion pueden ser parte de tus conversaciones con estos paquetes de stickers

Los distintos animé pueden estar al alcance de tu WhatsApp de una manera muy sencilla y aquí la explicamos. Uno solo click y tendrás la acción.

La llega de los stickers todavía no pasa de moda. La comunicación a través de WhatsApp cambió para mejor y hace la interacción entre los usuarios más divertida y a su vez expresiva. Hay millones de stickers alrededor del planeta. Incluso la gran mayoría de los usuarios tiene un sticker de sí mismo. Entonces, si eres fanático de esta modalidad y de los animé, te mostramos este pack en el que tendrás a tus personajes favoritos.

WhatsApp: así puedes conseguir todos los stickers de Dragon Ball para llenar tu conversaciones de acción Tal vez muchos no lo sabían, pero en WhatsApp puedes conseguir un buen set de stickers de Dragon Ball y aquí te diremos cómo hacerlo.

Hace aproximadamente unas dos semanas te facilitamos el paquete de stickers de Dragon Ball. En esta oportunidad decidimos ampliar un poco tu galería e incluir a más personajes. Naruto, Sailon Moon o Evangelio son solo algunas de las series animadas orientales, que se encuentran en estos paquetes.

¿Cómo obtengo estos stickers para WhatsApp?

Es muy sencillo y además seguro. Con el alto riesgo que se vive en la actualidad con los malware no vamos a recomendar aplicaciones dudosas. Como siempre lo mejor es adherirse a las opciones que nos regala la Play Store. Vas tranquilo debido a que sabes que este programa pasó el filtro del Play Protect y no tienes nada que temer. Entonces puedes descargar seguro que no vas a tener problemas. Todo lo contrario, vas a dotar tu celular de los personajes de tus animé preferidos.

Entonces ingresa a estos distintos enlaces que te llevan directamente a la Play Store y podrás descargar.