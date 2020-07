WhatsApp: tu cuenta puede desaparecer si cometes este error

Hay un pequeño error que puedes hacer en WhatsApp sin darte cuenta y que terminaría por hacer que tu cuenta sea eliminada sin previo aviso.

No a muchos les pasa que WhatsApp les avisa que su cuenta a sido eliminada, pues las reglas de esta aplicación son bastante fáciles de seguir y la mayoría de los usuarios las cumplen al pie de la letra, pero hay un error que puedes hacer sin darte cuenta y que resultaría en que tu cuenta sea completamente eliminada.

Ten cuidado al usar WhatsApp

Ya todos seguramente deben saber que si mandas mucho spam o si envías mucha desinformación a tus contactos, podrías ser candidato a que la compañía misma elimine tu cuenta por completo.

Es por eso que cuando hablamos sobre un error que no conocías nos referimos a cosas completamente distintas a lo que mencionamos arriba.

Este error del que te hablamos te puede ocurrir incluso si no haces nada, aunque, viéndolo de una manera mucho más real, este ocurre justamente porque no haces nada, ese sería tu error. Pues si no usas tu cuenta de esta app en mucho tiempo, esta será borrada.

“En general, se eliminan las cuentas de WhatsApp que estén inactivas por más de 120 días a fin de mantener la seguridad, limitar la retención de datos y proteger la privacidad de los usuarios. Se considera que hay inactividad cuando el usuario no se conecta a WhatsApp. Para que la cuenta esté activa, se necesita contar con una conexión a Internet. Si el usuario tiene abierta la app de WhatsApp en el dispositivo, pero no está conectado a Internet, la cuenta está inactiva. El contenido almacenado en el dispositivo del usuario antes de la eliminación de la cuenta permanecerá allí hasta que se elimine WhatsApp del teléfono. Cuando un usuario se vuelve a registrar en WhatsApp con el mismo dispositivo, reaparece el contenido almacenado localmente.”

Así es como lo dice la compañía por medio de su portal de Preguntas Frecuentes. Así que ya lo sabes, no dejes de usar tu cuenta por largos periodos de tiempo si es que quieres mantenerla activa.