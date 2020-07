WhatsApp une fuerzas con Bollywood para lanzar campaña It's Between You

WhatsApp ha lanzado una extraña campaña en la India con un director Bollywood para mostrar cómo se usa la app allá.

WhatsApp es una de las aplicaciones que mejor crecimiento ha tenido durante los últimos meses, gracias a la contingencia del Coronavirus Covid-19. Por lo que no se han frenado las actualizaciones y novedades.

Pero esto no ha evitado los señalamientos sobre algunos detalles que puede tener la aplicación sobre la privacidad y uso de datos a través de la plataforma.

WhatsApp se pone más Telegram que nunca con sticker animados, códigos QR y más WhatsApp presenta oficialmente una serie de mejoras que tenían largo rato en pruebas beta, incluyendo los anhelados stickers animados.

Este ha sido uno de los mayores asuntos a tratar por WhatsApp desde hace bastante tiempo y a raíz de ello creó la campaña It's Between You (Queda entre ustedes). En donde se refuerza la idea de que la plataforma es tan cotidiana como privada.

Desde su origen hace cuatro meses hemos sido testigos de distintos videos en diversos idiomas que nos van plasmando cómo se usa la app en todo el planeta.

Ahora India es el más reciente país en unirse a la lista de naciones que participan en la campaña. Lo curioso aquí es que recurrieron al director Bollywood, Gauri Shinde, para producir este par de anuncios que bien podrían suceder en cualquier barrio de América Latina:

"Lo que les da coraje queda entre ustedes" y "Lo que los une queda entre ustedes" son los mensajes promovidos en estos dos anuncios.

Lo curioso es que ambos tuvieron que ser producidos de manera remota, en donde el propio director, por las medidas de contingencia de la pandemia, se vio orillado a supervisar todo a distancia mediante una video llamada de WhatsApp.

En la India hay más de 400 millones de usuarios activos de WhatsApp. Así que es uno de sus mercados clave.