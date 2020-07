WhatsApp: ¿te enviaron un audio absurdamente largo? Así es como puedes acelerarlo y escuchar todo rápido

Nuestro WhatsApp a veces se llena de una infinidad de mensajes de voz, pero hay una manera de escucharlos más rápido y aquí te la diremos.

A todos nos ha pasado que en WhatsApp tenemos al menos un contacto que nos hace la vida imposible porque nos manda audios larguísimos que, en ocasiones, vienen por partes. Es por eso que hay quienes deciden mejor no escuchar los audios y pedir un resumen de todo.

Pero ahora, gracias al truco que veremos a continuación, es que podremos escuchar los audios más rápido de lo que normalmente hacemos, logrando que tengamos una experiencia mucho más agradable al escuchar esos 30 audios de 20 minutos cada uno que nos mandan.

Podemos dejar de sufrir

Esos interminables audios que nos llegan a mandar ya tienen una solución que puede ayudarte a tener un mejor control sobre esto, de manera que puedas escucharlos más rápido sin tener que aventarte horas escuchando cómo es que volvieron a engañar a tu amiga.

Antes de continuar y como siempre es bueno recordar, la manera en que podemos realizar esto es por medio de una aplicación ajena a WhatsApp. Eso quiere decir que no estamos frente a un truco oficial que puedas usar solamente con WhatsApp, sino que este requiere que instales software de terceros. El riesgo es que podrías estar dando tus datos a quienes no quieres que los tengan. Si la instalas o no, esto ya corre por tu cuenta.

Habiendo aclarado lo anterior, veamos a la aplicación llamada TalkFaster! la cual hará que termines de escuchar los audios en tiempo récord.

La manera en que este funciona es acelerando los audios para que estos terminen más rápido con velocidades de x1.5, x1.25, x1.75 y x2. Pero primero debes compartir esos audios que quieres escuchar rápido con la app, esto al dejar seleccionado el mensaje y seleccionar la opción de compartir.

De esa manera lograrás dejar atrás esos tediosos tiempos muertos y podrás escuchar todo más rápido.