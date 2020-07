Vuelve 30 Rock con un episodio especial, siete años después de su adiós

Regresa, así sea por solo un episodio especial, 30 Rock. La comedia satírica de NBC creada por Tina Fey, que se dejó de emitir en 2013, contará con un capítulo especial.

El episodio se emitirá el 16 de julio, según anunció NBC, que este viernes difundió un corto sobre él.

It's time to #30Rock n' roll. 🦚 Join us for @30Rock: A One-Time Special on July 16 at 8/7c. #OneMore30Rock pic.twitter.com/r8KotG4U1y

— NBC Entertainment (@nbc) July 10, 2020