Ghost Of Tsushima: solo se hicieron 100 cajas en el mundo de esta edición coleccionable, le hicimos unboxing a una

Privilegiados.

Ghost Of Tsushima se ha sido afianzando como uno de los mejores lanzamientos de videojuegos del año.

En nuestro review comentamos muchísimo al respecto de esta aventura de mundo abierto, donde tienes la oportunidad de personificar a Jin Sakai, un samurai de la isla de Tsushima en tiempos de la invasión mongola.

Así nacen las leyendas: review de Ghost Of Tsushima [FW Labs] Un exclusivo espectacular de PS4, pero con espacio para algunas mejoras.

Sin duda estará en la discusión por ser el juego del año, junto a otros excelentes títulos como The Last Of US: Part II y el prometedor Cyberpunk 2077, si no llega a atrasarse por enésima vez.

Playstation hizo 100 "cajas misteriosas" coleccionables de Ghost Of Tsushima en todo el mundo. Una de ellas llegó a nuestras manos y le hicimos unboxing. Es, sin duda alguna, uno de los kit de prensa más pintorescos que hemos recibido en los últimos años, y agradecemos a Playstation Latam por la oportunidad.

Tenemos la 62 de 100.

¿Quieres ver todo lo que viene adentro? Dale click al video: