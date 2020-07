UFC 4 estrena avance en video con fecha de estreno

No hay nada mejor que ver las peleas de la UFC en un fin de semana después de mucho trabajar. Bueno, sí hay algo mejor: participar en esas peleas.

En medio de todo el caos, se ha anunciado UFC 4 de parte de EA, y realmante se ve muy interesante, pues gracias a todo el tiempo que hemos estado en cuarentena, a veces dan ganas de aventarse uno duelos a golpes bien dados para sacar el estrés, duelos que solamente nos atrevemos hacer digitalmente porque de lo contrario nos sale sangre y eso no le gusta a nadie.

EA Sports it’s in the game

¿Quién recuerda hace años cuando el mismo Solid Snake nos daba la bienvenida a los juegos de deportes de Electronic Arts? Eran momentos hermosos. Pero fuera de la nostalgia que nos da recordar eso, no cabe duda que la compañía y sus juegos de deportes han logrado avanzar a niveles gráficos que nunca hubiéramos sospechado. Sí, incluso el FIFA.

En esta ocasión podemos ver uno de los juegos de EA Sports que mejor se ven y que, de hecho, falta cada vez mucho menos para poder verlo con nosotros. Si no nos crees, aquí tienes el video de presentación que liberó la compañía.

Shape your Legend with #UFC4 available worldwide August 14th 🔥

Como puedes ver, no solamente tenemos batallas típicas dentro de un ambiente controlado, sino que parece que podremos elegir distintas locaciones para llevar a cabo nuestros duelos de artes marciales mixtas.

Además de que este juego se estrenará dentro de poco más de un mes, el 14 de agosto. Así que para todos los fanáticos de las artes marciales mixtas en donde sí se golpean con todo hasta quedar inconscientes, este es el juego para todos ustedes.

No sé ustedes, pero creo que para sacar el estrés lanzando golpes, patadas y llaves no hay mejor juego que UFC 4 para hacerlo. Ahora si me disculpan, me voy poner pomada en el dedo porque me pegué en la orilla de la cama y me duele mucho.