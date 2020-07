Twitter: estás son las medidas que están tomando en respuesta al hackeo masivo

El día de hoy pudimos ver algo en Twitter que nunca se había visto antes, pues una cantidad enorme de perfiles fueron hackeados y formaron parte de una estafa sin así quererlo. Pero eso no fue todo, sino que el mismo perfil de Twiter Support también fue hackeado.

Es por eso que, en vista de que este es un ataque sin precedentes, Twitter se encuentra tomando medidas preventivas desde este mismo momento.

We are aware of a security incident impacting accounts on Twitter. We are investigating and taking steps to fix it. We will update everyone shortly.

— Twitter Support (@TwitterSupport) July 15, 2020