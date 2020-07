Twitter admite que ellos tuvieron la culpa del hackeo a cuentas de famosos

Ayer todos fuimos tomados por sorpresa cuando las cuentas de Twitter de múltiples famosos fueron hackeadas al mismo tiempo. En lo que parecía ser una operación brutal coordinada entre varios atacantes sobre múltiples objetivos.

Pero la realidad es que todo habría sido más simple y directo, donde habría bastado con vulnerar el eslabón más débil de la red social para infiltrarse en las cuentas oficiales de quien quisieran.

En una serie de tuits publicados en su cuenta de soporte técnico, por la noche de este 15 de julio de 2020, la propia gente de Twitter reveló que sus sistemas internos fueron comprometidos por los piratas informáticos.

Con esto se confirmó la teoría de que los hackers necesariamente habían tenido que vulnerar los sistemas de administración de la red social para violar tantas cuentas a la vez:

We detected what we believe to be a coordinated social engineering attack by people who successfully targeted some of our employees with access to internal systems and tools.

Con esto Twitter admite lo que era un rumor desde el primer momento que sucedió el hackeo. A la par que contribuye a los reportes generados por Motherboard.

En este sitio han hablado de la existencia de una herramienta de control interno con privilegios de superusuario, que permite cambiar la dirección de correo electrónico para recuperar la contraseña de cualquier cuenta.

Al principio de sus reportes se mostraron incluso capturas de pantalla de este software, pero ahora los últimos informes afirman que los hackers involucrados habrían pagado a un empleado de Twitter para utilizar ese programa.

we spoke to two hackers and we were able to independently verify they were in control of hijacked accounts today. One of them said they paid the Twitter employee to help them take over accounts; not sure on the specifics here at the moment

— Jason Koebler (@jason_koebler) July 16, 2020