Urgente: Donald Trump anuncia que prohibirá TikTok en Estados Unidos

En un movimiento con pocos precedentes en la era moderna, la gigantescamente popular aplicación TikTok se prohibirá en Estados Unidos.

Así lo anunció el mandamás de dicho país, Donald Trump, a la prensa hace unos minutos en el avión presidencial Air Force 1.

Diversos medios de dicho país ya hacen eco de la información, incluso partidarios acérrimos del presidente ya lo anuncian en Twitter:

BREAKING:

President @realDonaldTrump just announced on Air Force One that he will be banning the evil CCP-compromised app TikTok

America can’t continue to allow our citizens to be surveilled by Xi Jinping and his terroristic cronies

I have long advocated for this.

Fight back!

— Charlie Kirk (@charliekirk11) August 1, 2020