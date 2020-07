5 trucos de Facebook Messenger que quizás desconocías

El chat de la red sociales famosa del mundo presenta múltiples cambios para superar a sus competidores.

Facebook Messenger es una herramienta dentro de la red social de Mark Zuckerberg, que cada vez busca transformarse en un instrumento propio de mensajería instantánea.

Cada actualización acompañado de nuevas funciones y características lo convierten en una atractiva opción para aquellos usuarios de Facebook que quieren chatear por esa vía .

Es por eso que a continuación presentaremos 5 funciones que muy probablemente no conocías.

Poner apodos

Está función puede ser muy útil si tienes dos personas con el mismo nombre dentro de la ventana de chat.

A pesar de que la foto de perfil puede identificar a ese contacto, también le puedes agregar un apodo que logre darle un toque distinto.

Solamente debes ingresar al chat, ver en la tercera opción que te sale Apodo y luego escribes el nombre que le quieres colocar.

Cambiar el color

Cambiar de color en tus chats está relacionado con el tema que puedes seleccionar.

Está particular función solamente se personalizará en el chat que selecciones.

Para cambiar el color debes ingresar al chat > opciones> tema > seleccionar tema/color.

Bloquea por partes

Para bloquear los mensajes de una persona debes:

En Chats, abre la conversación con la persona a la que quieres bloquear.

Toca su nombre en la parte superior de la conversación.

Desplázate hacia abajo y toca Bloquear.

Toca Bloquear en Messenger > Bloquear

Bloquear los mensajes de una persona no es lo mismo que bloquearla en Facebook. Si bloqueas los mensajes de una persona, pero no la bloqueas en Facebook, aún podrás ver su perfil de Facebook. Según la configuración de privacidad de la otra persona, también podrás ver sus actualizaciones de estado, comentarios, "Me gusta" y etiquetas en Facebook.

Ver archivos compartidos

El paso a paso es el siguiente:

En la interfaz de Facebook Messenger de la Web abre el área de los mensajes dentro del menú a la mano izquierda.

de la Web abre el área de los mensajes dentro del menú a la mano izquierda. Hazle clic al mensaje individual donde has compartido las fotos.

En la parte superior del mensaje, selecciona el botón de acción y escoge ver fotos en la cadena del mensaje.

Y listo podrás ver diferentes tipos de archivos compartidos.

Activar conversación secreta

Al igual que Telegram, Facebook Messenger cuenta con su opción para chats ocultos y ultra privado.

Para activarlo solo debes: