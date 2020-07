Ciencia: ¿por qué se dice que los tomates se hablan entre ellos?

Un estudio liderado por dos expertos de distintas universidades intentan comprender las señales de las raíces en las plantaciones de tomates.

Dos reconocidos científicos; uno de la Universidad de Alabama y otro de la Universidad de Oakwood, lideran un estudio que intenta comprender las señales eléctricas de las raíces que dejan las plantaciones de tomates. El propósito del estudio se centra en una explicación de lo que ocurre debajo del suelo. ¿Tiene un significado las formas que toman el subsuelo de las plantaciones? ¿Siguen un patrón de acuerdo a la cantidad y condiciones?.

Dichas preguntas tienen respuestas. Sin embargo no son concretas. En cuanto a la primera interrogante, los científicos teorizan de que si existe un significado. No obstante no saben cuál es el mencionado significado de las formas. Además los científicos pudieron determinar que existe un patrón que se diferencia de acuerdo a las condiciones y cantidad de plantación.

Los autores del estudio son Yuri Shtessel, de Alabama y Alexander Volkov de Oakwood. Según reseña el portal Xataka, Volkov notó una característica que permite sacar las conclusiones actuales a las que llegaron con el estudio. Se trata de una red de hongos micorrícicos que parece actuar como un conector en la biodinámica del suelo. Esta característica fue la que motivó a Shtessel a estudiar el comportamiento como circuito eléctrico.

Experimentos en distintas plantaciones de tomates

Uno de los experimentos fue aislar a las tomateras dejando espacios aéreos entre ellas, reseñó el portal citado. Entonces cuando esto ocurría, por muy cerca que estuvieran las raíces, las señales disminuían considerablemente. Siempre comparando el comportamiento con las tomateras plantadas en suelos comunes.

En consecuencia los científicos aseguran que, aunque quede mucha investigación por delante, la idea es recrear el modelo de estudio en sistemas eléctricos artificiales. "Podemos usar el modelo matemático para simular los procesos estudiados en una computadora", sostuvieron.