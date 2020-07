Cómo tomar mejores pantallazos en Windows 10 sin ayuda de ninguna herramienta externa

Tomar pantallazos en Windows, en comparación a lo que pasa en MacOS, siempre ha sido una experiencia que está al debe, a menos que uses un programa externo, pero ya no más.

Quizás algunos lo saben, pero tenemos la certeza de que son mayoría los que no, y es que ahora en Windows 10 puedes hacer screnshots selectivos, que son lo más útil en la historia de la humanidad desde la invención de la rueda y el descubrimiento del fuego. No, pero de verdad sirve. Es más, la cuenta oficial en Twitter da cuenta de ello hoy:

Need a screen shot? Hit the Windows key + Shift + S, then choose the type to perform —free-form, rectangular, window, or full-screen— and you're on your way. pic.twitter.com/8mCYaLspro

— Windows (@Windows) July 21, 2020