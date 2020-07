TikTok: Donald Trump lanza compaña contra la app en redes sociales

Durante las últimas semanas hemos visto cómo la administración de Donald Trump ha tomado un nuevo enemigo. Dejando de lado a Huawei para concentrar todos sus ataques en TikTok.

Sí, estamos hablando de la popular aplicación de videos que ha arrasado con su fama desbordada durante este periodo de contingencia y aislamiento. Pues conforme más creció la app la administración de Trump más incisiva se mostró contra ella.

Es largo y extendido el debate previo sobre el cuidado de la privacidad de los datos y biométricos de los usuarios de TikTok.

Pero el Presidente decidió llevar todo al grado de acusarlos directamente de espionaje a favor del gobierno chino.

Esto ya llegó ahora a un nuevo nivel con el lanzamiento de una nueva campaña en Facebook y Twitter, como parte de su estrategia de reelección, en donde ataca directamente a TikTok:

Trump now running anti-TikTok Facebook/Instagram ads accusing the company of spying on users pic.twitter.com/dfHuSVpciL

— Taylor Lorenz (@TaylorLorenz) July 17, 2020