TikTok: ¿por qué va a cerrar la aplicación que entretiene a todos en la cuarentena?

Parece que hay un problema con TikTok en Estados Unidos pero ¿cuál es este y por qué podría desaparecer esta famosa aplicación?

No cabe ni la más mínima duda de que TikTok se ha convertido en una de las aplicaciones más famosas de todos los tiempos, pues incontables personas la usan cada día y a todas horas. De hecho, hay algunas personas que no pueden vivir sin esta aplicación desde que empezó la cuarentena y no son pocas, son millones de personas que son así.

Pero parece que esto podría cambiar dentro de poco, al menos en Estados Unidos y, dependiendo de cómo es que las cosas resulten a partir de eso, la app podría verse afectada en muchos otros países.

Todo es cuestión de política

Como podrás imaginarte, el problema no viene de la aplicación misma, pues esta realmente ofrece lo que promete y es gracias a ello que incontables personas la usan sin queja alguna. Sino que el problema viene de parte del gobierno de los Estados Unidos de América, pues por medio del Mike Pompeo, el Secretario de Estado, se ha dado a conocer que se cree que TikTok es parte de un plan de China para robar información de ciudadanos estadounidenses.

Esto lo dejó muy claro con la siguiente declaración, la cual hizo después de que Fox News le preguntara si recomienda descargar la app.

“Solamente si desean que su información privada caiga en manos del Partido Comunista Chino.”

Ante esto, un vocero de la app respondió lo siguiente:

“TikTok es liderada por un CEO americano, con cientos de empleaos y líderes importantes en seguridad, producto y políticas públicas aquí en los Estados Unidos. No tenemos una prioridad más grande que promover una experiencia segura y para nuestros usuarios. Nunca hemos proveído al gobierno chino con información de nuestros usuarios ni lo haríamos aunque nos lo pidan.”

No sabemos cómo es que todo esto terminará pero algo es seguro, no parece que TikTok vaya a desaparecer sin pelear.