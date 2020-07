The New Mutants: se confirma fecha de estreno y muestran una escena completa

Después de incontables atrasos, The New Mutants por fin presenta una fecha de estreno real y nos dejan ver una escena completa de la película.

The New Mutants ha tenido una producción bastante accidentada, pues se ha atrasado constantemente or diversos problemas que se han presentado tanto en la producción misma como ahora con la pandemia que se vive en el mundo.

Afortunadamente por fin podemos ver una fecha de estreno oficial y una escena completa directamente de la película gracias a un anuncio que se hizo en la [email protected] 2020.

Ya era hora, en serio

La primera fecha que se tenía pensada de manera oficial para esta película era el 13 de abril del año 2018, lo cual literalmente fue hace ya más de dos años. Desde entonces se ha vuelto un meme el hecho de que vuelvan a atrasar esta película por literalmente cualquier cosa.

El más reciente anuncio de la película reconoce los chistes que se han hecho por la comunidad y muestra todas las fechas que tuvieron que ser canceladas además de presentarnos la nueva fecha de estreno, posiblemente.

Como hemos visto, la nueva fecha de estreno será el 28 de agosto de 2020, y estamos ansiosos por saber si ahora si es que se estrenará en esta fecha o no, pues parece que hasta la misma producción está cruzando los dedos por que así sea.

Sumado a la (posible) fecha de lanzamiento, también podemos ver una reunión en videollamada de todo el cast junto con el director. Pero lo mejor de todo es que al final de esta video llamada podemos ver la primera escena completa liberada de la película que tal vez se estrene a finales de agosto.

Sin duda ya estamos ansiosos de ver esta película desde hace más de dos años y esperamos que ahora si sea posible poder disfrutarla de una u otra manera. Así que en cuanto tengamos más información sobre el lanzamiento o nuevo atraso de esta película, se los haremos saber.

Fuente: Comic-Con International.