Telegram: ya puedes jugar fútbol dentro de la app de mensajería

Si quieres que en tus conversaciones de Telegram puedas jugar fútbol con tus amigos, entonces aquí te diremos la manera de hacerlo.

Telegram tiene una gran cantidad de secretos y trucos que no todos conocen y gracias a que es una app tan completa, es mejor ir descubriendo todos los que sean posibles. Es justamente eso lo que veremos a continuación con un pequeño secreto que se desbloquea cuando enviamos un emoji en especial.

Nos fuimos a penales

Si bien, jugar fútbol dentro de Telegram no convierte a la app en un juego estilo FIFA, si logra que puedas jugar pequeñas partidas rápidas de penales con tus amigos y contactos. Aunque oficialmente esto es conocido como “probar suerte” y es tan sencillo que cualquiera lo puede hacer.

Para empezar, vas a necesitar tener la última versión de la aplicación, por lo que si tienes tus actualizaciones automáticas desactivas, entonces solo es cuestión de entrar a la página de la app en la tienda de tu sistema operativo y descargarlo.

Una vez que ya la tengas, entonces solo es tan fácil como encontrar el emoji de balón de fútbol y enviarlo a un contacto dentro de esa conversación. En ese caso serás tú quien prueba suerte y puedes o no meter gol. Para que tu contacto lo haga también basta con que toque tu portería y después tocar “enviar” para que él mismo pruebe suerte con su propia portería.

Como dije antes, no es que esta app se convierta en el próximo PES, pero sí es bastante entretenido, en especial si se hace para tomar decisiones, el mejor reemplazo para los volados sin duda alguna.

Y seguramente no es el último secreto que encontraremos en esta importante aplicación, así que si quieres saber más sobre esto, no te despegues de nuestra web y de nuestras redes sociales, pues en cuanto descubramos más cosas, te las haremos llegar lo más pronto posible. Por lo mientras, me voy a jugar penales con mis amigos.