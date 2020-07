Stonehenge: nuevas teorías generan información sobre la construcción del monumento neolítico

Arqueólogos confirmaron el origen de uno de sus bloques y desacreditaron los informes que indican que las piedras de Stonehenge fueron trasladadas en balsas.

Fue proclamado como patrimonio de la humanidad en 1986, tiene data de hace aproximadamente 5 mil años y sigue siendo objeto de investigación. El monumento neolítico Stonehenge representa una de las construcciones más icónicas en la historia de la humanidad. Está ubicado al sur de Inglaterra y recientes estudios cambiarían todas las teorías que se tienen sobre su construcción.

Según las investigaciones arqueológicas Stonehenge fue construido en la época neolítica. Esta tiene data del año 3.100 antes de Cristo. Los arqueólogos llegaron a estas conclusiones gracias al estudio de la vejez de las rocas con las que fue formado el monumento. Una de ellas se asociaba a un tipo de bloque conocido como Piedra de Altar. Se pensaba que provenían de la costa de Pembrokeshire, en Milford Haven. Luego eran trasladadas en balsas por el canal de Bristol, hasta llegar a su sitio de construcción: Salisbury.

Sin embargo, según explica un estudio reciente, publicado en el Daily Mail, la procedencia de las rocas no es la que se pensaba. Aunque se sigue manteniendo que está hecha de piedras locales y otras que provienen desde lejos de la zona. No obstante no dejan de ser teorías que aun siguen sin confirmarse.

¿Cuánta información pueden dar las rocas de Stonehenge?

La información que se puede conseguir a través de las rocas pueden ser milenarias. En el caso del estudio que reseña el portal británico, los arqueólogos hicieron un análisis de la edad. Además detallaron la composición mineral de la Piedra de Altar. En la conclusión final los estudios no coinciden. Aun sin confirmar, otro estudio asocia estas piedras con unas provenientes del este del mapa del Reino Unido. Específicamente de una ciudad llamada Abergavenny. Los expertos hasta se atrevieron a marcar una posible ruta que es bastante similar a la Ruta a 40 que une a ambos distritos.