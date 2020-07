Spotify cuenta con servicio de video… ¿competirá con YouTube?

Varios podcasts de Spotify podrán verse en video, y se espera que sea un primer paso para ampliar su mercado.

Un nuevo paso al frente para Spotify: varios de sus podcasts podrán verse en video. La pregunta que nos hacemos todos es… ¿competirá con YouTube?

La app de reproducción de música vía streaming realizó el anuncio en un comunicado.

“Te presentamos la primera versión de nuestra nueva presentación de video podcasts, con algunos programas seleccionados”, señaló la empresa sueca. “Ahora los oyentes en todos los mercados tienen la posibilidad de escucharlos o verlos”.

Los primeros en contar con la versión de video son: Book of Basketball 2.0, Fantasy Footballers y The Misfits Podcast. Además destacan H3 Podcast, The Morning Toast y Higher Learning with Van Lathan & Rachel Lindsay.

También se espera que en un futuro se extiendan e incluyan programas en castellano.

¿Cómo puede ver videos en Spotify?

Para verlos, solo debes presionar play en tu computadora o aplicación móvil. El creador de videos comenzará de forma automática y se sincronizará inmediatamente con tu reproductor de audio.

Incluso, si el usuario bloquea el teléfono o cambia de aplicaciones, el audio continuará.

Abiertos estos nuevos horizontes para los usuarios de Spotify, solo queda por seguir explorando.