El SpaceShipTwo de Virgin Galactic tendrá ventanas por todas partes

Virgin Galactic es uno de los proyectos privados que impulsan los viajes comerciales hacia el espacio. Llevar turistas al espacio no es tarea fácil, pero una vez que lo logren, pretenden que sus usuarios disfruten el viaje. Es por ello que recientemente han mostrado un diseño de la cabina en donde viajarán las personas. Lejos de parecer una nave aérea con ventanas laterales, este tiene para mirar por cualquier parte desde su interior.

El inicio del proyecto de Virgin Galactic son los viajes hacia la órbita de la Tierra. Sin embargo uno de los objetivos es poder salir del planeta y llegar hasta la Estación Espacial Internacional. De hecho, hace un poco más de un mes, la misma NASA autorizó a la empresa privada a que inicie un programa de preparación de astronautas. Ya es conocido que la agencia espacial busca la participación de entes privados en los viajes al espacio.

Pero en el caso de los "paseos" turísticos, tener un buen panorama visual juega un papel importante. Hay que justificar el costo de uno de estos pasajes, que podría alcanzar los 125 mil dólares, aproximadamente. "El interior de la nave espacial fue diseñado con un objetivo principal en mente, y es obtener la vista perfecta de la Tierra desde el espacio", sostuvo la empresa, según reseñó el portal Engadget.

"Alguien me dijo una vez que la nave espacial Virgin Galactic fue la primera que se construyó de adentro hacia afuera y es verdad (…) Comenzamos con lo que creíamos que sería una experiencia óptima para el cliente. Y luego construimos la nave espacial a su alrededor", dijo Sir Richard Branson, fundador de Virgin Galactic.

Además de la gran cantidad de ventanas para mirar, en las fotografías compartidas del interior de la cabina, hay más aspectos. Los asientos lucen extremadamente cómodos y por supuesto, son reclinables. Hay pantallas sobre los respaldos que mostrarán el exterior del vuelo en vivo.

