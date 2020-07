Sitio oficial de Samsung deja ver el Galaxy Note20 Plus y se acaban las sorpresas

¿Accidente?

Acabamos de ver el que sería el Note20 Plus, y las imágenes vienen directo desde el sitio oficial de la compañía en Rusia.

No se habla del equipo, pero se dejan ver las siguientes dos fotografías, que corresponderían al próximo gran lanzamiento de la marca surcoreana:

Los renders son de excelente calidad y muestran un atractivo diseño en color cobrizo que se condice con lo que han adelantado analistas hace meses, por lo que podríamos declarar esto como un 99% cierto, así va a ser el equipo.

Podemos apreciar que, tal como en el Galaxy S20 Ultra, se volverá a recurrir a un "lente doblado" o telescópico para el zoom del sistema de cámaras, el que, en teoría, sería muy parecido al equipo anteriormente mencionado, pero con este nuevo diseño que se integra de mejor manera en el panel trasero del terminal.

Sabemos que Samsung realizará un evento virtual para presentar formalmente este equipo y varios más a principios o mitades de agosto.

Por ahora la cosa se ve bastante bien y si lo sucedido no fue un descuido, si no que un movimiento de marketing para que habláramos del tema, lo lograron. Por cierto, a opinión personal, si en persona es tan atractivo como en estas fotos, el Galaxy Note20 Plus se ve muy elegante y bien ejecutado en lo que a diseño respecta.