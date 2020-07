Samsung: filtrados los precios y fechas de lanzamiento del Galaxy Note 20 y el Galaxy Fold 2

El público se encuentra expectante por saber el precio y la fecha de lanzamiento de la próxima línea de Samsung. La empresa surcoreana, que tuvo buenos resultados con sus Galaxy Note 10 y el primer Galaxy Fold, ahora viene con una nueva serie. Uno de los aspectos negativos de esa primera serie fue el costo de los equipos. Y aunque en esta ocasión parece que vienen con un precio más elevado, soportan el costo con sus cualidades.

Según el escritor Max Weinbach el portal de Samsung en Rusia subió accidentalmente las imágenes del Galaxy Note 20. Explica el periodista que estuvieron en la web durante 10 días hasta que fueron eliminadas. ¿Habrá sido un accidente?. Muchos dudan de que la acción fuera sin intención. Lo cierto es que los usuarios pudieron darle una mirada a lo que posiblemente llegue a principios de agosto.

Samsung accidently posted the Note20 Ultra in Mystic Bronze on their Russian website. It looks great! pic.twitter.com/irRWVHLq5e

— Max Weinbach (@MaxWinebach) July 1, 2020