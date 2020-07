Samsung Galaxy Fold 2 no saldría junto al Galaxy Note 20

A estas alturas, con tal nivel de filtraciones, está más que confirmada la existencia del Samsung Galaxy Fold 2 y su principal misterio ahora es más que nada su potencial fecha de lanzamiento.

Durante un buen rato se mantenía la expectativa de que la compañía daría la sorpresa doble y en el evento de presentación del Galaxy Note 20 mostraría igual este smartphone plegable.

Pero ahora todo parece apuntar a que es prácticamente imposible que esto suceda. Según reporta el propio Max Weinbach de XDA Developers el sistema operativo para el Samsung Galaxy Fold 2 está muy lejos de completado.

Lo que vuelve muy poco probable que el smartphone plegable sea presentado este mes de agosto y lanzado al mercado junto al Galaxy Note 20:

This is absolutely no surprise. The software isn't even close to ready for a September launch and there is very few mentions of anything hardware wise. It's likely been delayed a bunch and that's why.

— Max Weinbach (@MaxWinebach) July 11, 2020