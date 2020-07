Potencia total: review de los audífonos inalámbricos Sony WF-XB700 [FW Labs]

Ideales para -casi- todos.

La última semana he estado probando los audífonos Sony WF-XB700 y sí, para variar el nombre es horroroso, pero el producto es bastante bueno.

La XB en el nombre hace alusión a la línea Extra Bass de Sony, que no suele ser de mis favoritas porque, bueno, privilegian en demasía las frecuencias bajas, pero tienen su público y sus puntos altos.

Lo primero que hay que tocar es que estos audífonos son grandes, súper grandes. Es más, se me hacen algo incómodos de llevar por más de algunas horas. Sucede que su sello es muy bueno, al nivel de casi no requerir cancelación de ruido activa, y además al tener certificación IPX4, significa que los puedes usar y transpirar sin problemas, no les va a pasar nada.

Claramente son una apuesta que va más por el lado fitness que el lifestyle, y eso tiene de bueno y de malo, porque tal como mencioné anteriormente, no son muy cómodos ni bonitos, pero sí se notan resistentes y capaces de quedarse en tu canal auditivo sin importar lo que estés haciendo.

La duración de la batería es tremenda, quizás no al nivel de los Galaxy Buds+, que son los campeones actuales en esta materia, pero las 9 horas de uso continuo que les puedes dar, más las otras 9 horas que entrega el case es, para la mayoría de la gente, más que suficiente.

Se cargan a través de USB-C y de manera bastante rápida. Eso sí, no esperes carga inalámbrica ni nada de eso.

El sonido es, tal como nos hace "sospechar" su nombre, muy enriquecedor de los bajos, haciendo que escuchar hip-hop, electrónica y cosas en ese estilo sea una exquisitez, pero sorprendentemente y al contrario de lo que me pasaba con esta línea hace una década, o con los Beats antes de la adquisición de Apple, la experiencia de escucha de contenido multimedia, como otros estilos musicales, no es castigadora. Los altos están súper acentuados, como si alguien hubiera agarrado la ecualización y hubiera puesto el "treble" a 3 cuartos de dial. Esto tiene de bueno y de malo, pero en el rango de precio (CLP $119.990) van a ser excelentes para la mayoría, a pesar de su semi abandono de "los mids".

Quizás no sean material de audiófilos, para nada, pero sí son un fantástico par inalámbrico a súper buen precio, con fantástica potencia, por cierto, y micrófonos para llamadas que no decepcionan tanto como en el pasado. No me cuesta recomendarlos, sobre todo si los quieres usar en el gimnasio (cuando se pueda volver) o en ambientes donde requieras de buen sello, agarre y fuerza.