Justo y preciso: review del Motorola One Fusion [FW Labs]

Un equipo que cumple con lo que promete y funciona donde debe funcionar: este es el nuevo Motorola One Fusion.

He estado usando el nuevo Motorola One Fusion durante las últimas semanas, y si bien es un notable teléfono, no puedo dejar de sentirme contrariado o medianamente confundido por un equipo de estas características.

Antes de comenzar este desglose de detalles, quiero señalar que el móvil es un buen dispositivo, a pesar de que tiene ciertos "peros" que me dejaron en una situación bastante extraña, por decirlo de alguna manera. Vamos a ello.

Lo técnico

El Motorola One Fusion posee bastantes similitudes con el G Power, su primo más cercano (del que te hablamos también en su momento). Tiene una pantalla IPS de 6,5″ con resolución HD+ (720×1600) y 270 ppi, la cual es un panel que se siente bastante grande y cómodo para su uso diario.

Cuenta con un SoC Qualcomm Snapdragon 710 de 2,2 GHz, el que funciona bastante bien al momento de usar redes sociales con múltiples pestañas abiertas, a pesar de que esto último puede llegar a afectar otros aspectos en el corto plazo (ya hablaremos de eso).

También tiene 2GB de RAM, 64GB de memoria interna -expandible hasta 1TB con microSD-, antena 4G LTE y Android 10, sin embargo, lo que debo destacar es su notable batería de 5.000 mAh, la cual nos asegura hasta dos días de funcionamiento con uso moderado sin necesidad de carga. Suena maravilloso, y lo es: puedo dar fe de que esto último es completamente cierto.

En cuanto a cámaras, contamos con un lente cuádruple, cuyo sensor principal es de 48 MP, más un ultra gran angular de 8 MP, más un macro de 5 MP y un sensor de profundidad de 2MP. ¿En qué se traduce esto? En unas fotos notables y en video UHD a 30fps, o Full HD a 60fps.

Si te gustan las selfies, acá contamos con 8MP y una serie de funciones que incluyen embellecimiento de rostros, modo retrato y todos esos chiches que tanto nos gustan.

Lo bueno

Lo primero que debo destacar es su batería. Tal como dije más arriba, el Motorola One Fusion nos asegura hasta dos días de uso moderado y es completamente cierto. De hecho, desde que llegó a mi casa el 9 de julio hasta hoy, no creo haberlo cargado más de cinco o seis veces, habiendo sacado fotos, grabado videos e incluso jugando Pokémon GO de manera regular, el que es un juego bastante conocido por drenar baterías en otros móviles.

Sobre este hecho, incluso se me quedó abierta la app durante toda una tarde -sin uso activo, sólo el juego abierto- y no gastó más allá de un 20% de batería, lo cual es notable.

Lo siguiente son las cámaras, las que sacan fotos increíbles y graban video con una resolución buenísima. Quizás el procesamiento de los colores no sea el más óptimo en esta área, pero no es un factor tremendamente determinante para el usuario común y corriente. Digo, tampoco es que queramos grabar una película con un teléfono, pero es bueno y eso es está bien. Es todo lo que necesitamos.

Para muestra un botón.

Esa última foto parece estar fuera de contexto. Lo está, pero la gracia es que la saqué en la oscuridad. Increíble.

También grabé un par de videos cortos en 4K (espero que YouTube no me traicione con esto, aunque sospecho que lo hará).

Finalmente, me gustaría destacar la experiencia de uso, ya que viniendo de un Samsung Galaxy S9, el cambio no es demasiado grande. Sí es cierto que la pantalla es gigante -y que tengo las manos bastante pequeñas-, pero todo lo anteriormente visto en su conjunto (ojo acá) es tan agradable, tanto en lo cómodo del hardware, como también en aspectos de software, que en verdad ese es el último de mis problemas.

La versión de Android de Motorola es exquisita y me gusta que todo esté donde debe estar, sin tantos agregados innecesarios a su capa original.

En esto debería mejorar

Me sentí muy a gustirijillo con el Motorola One Fusion en las manos, pero hubo un par de cosas que no me terminaron de cuajar del todo.

Creo que el problema principal de este modelo es la fluidez con la que funciona el equipo. Tal como ocurre con el G Power (recomiendo leer ese review), hay ciertas instancias en donde la pantalla tiene cierto grado de lag y la frecuencia de refresco de la pantalla se ve tremendamente afectada por aquello.

Lo anterior me pasó bastante al usar Pokémon GO, que es un juego bien pesado en cuanto a uso de recursos, pero también en las pantallas de inicio sin nada abierto. También ocurrió al usar otras apps que sí están correctamente optimizadas para distintos modelos de móviles, lo cual resulta incómodo en general en la experiencia de usuario.

Si quiero ponerme bien quisquilloso, también podría agregar que me costó bastante encontrar un brillo adecuado para la pantalla, ya que a ratos sentía que era o muy fuerte, o muy opaca, pero no es algo que sea realmente relevante o que de verdad me haya afectado en el uso día a día.

Conclusión

En términos generales, el Motorola One Fusion es un notable teléfono de gama media que llegó a Chile a CLP $199.990, un precio bastante razonable. Teniendo esto en cuenta, es un equipo buenísimo que cumple con lo que promete y funciona justo donde debe funcionar, con agregados excelentes, como sus cámaras y la increíble batería que tiene.