La máquina precisa: review del Huawei MateBook X Pro 2020 [FW Labs]

Una experiencia sin peros.

Durante las últimas semanas he estado utilizando como mi máquina de trabajo y entretenimiento el Matebook X Pro de Huawei, su laptop más premium, y la experiencia ha sido fantástica. Estas son sus especificaciones técnicas:

Pantalla Ultra FullView 3K de 13.9 pulgadas

Procesador Intel Core i7 Comet Lake (10º Generación)

GPU NVIDIA® GeForce® MX250 de 2GB GDDR5

16 GB RAM

SSD de 1 TB

Batería de 56 Wh

Su diseño rememora, tal como en entregas pasadas, al MacBook de Apple, hasta el nombre se parece, pero siento que en esta entrega Huawei ha elevado su juego, tratando de mejorar por encima de la plantilla, con un acabado de color exquisito, un peso ínfimo, un mejor teclado, muy pocos bordes y un panel 3K touch.

Este último tiene una precisión de color y brillo tan bien logrados que nunca lo pude dar por sentado. Siempre que lo usaba, lo pensaba. En un oficio donde pasamos de máquina en máquina, ese es un halago mayúsculo.

El posicionamiento de su lector de huellas para Windows Hello es acertado, como su selección de puertos (el I/O), donde tenemos dos puertos USB-C, jack de audífonos y sorprendentemente, un USB-A, que me fue útil en varias ocasiones y no me tuve que preocupar de buscar un dongle.

Su teclado retroiluminado tiene un layout correcto, con teclas que tienen suficiente recorrido como para no sentir hastío al escribir largos textos, siendo agradables incluso para jugar.

Pasando al apartado de rendimiento, su procesador Intel cCore i7 de décima generación es bestial para el tipo de máquina que es, con una capacidad sobresaliente en tareas pesadas como editar video en 4K usando Premiere, o jugando Call Of Duty: Warzone.

Sobre esos últimos ítems, ayuda muchísimo que tenga una GPU Nvidia MX250, aunque no niego que me hubiera gustado ver una un poco más avanzada. Es la misma que usaron en el modelo de 2018. Aún así, para todas las tareas del día a día, jugar y más, sorprende lo bien que anda en un cuerpo tan portátil.

Para que todo ande ok, debe tener un buen sistema de ventilación, y este se hace sentir cuando lo necesita, sin ninguna vergüenza ni complejo. Puede llegar a calentarse por ratos, pero nunca sentí throttling, a pesar de las dimensiones del chasis.

La duración de la batería, en modo normal me dio un poco más de 9 horas. En modo "a toda potencia", un poco más de 3 horas. En lo que a mí respecta, un campeón de la autonomía con poco que envidiar y es más, probablemente sea su atributo más sorprendente.

Puede que tenga un precio un poco elevado (Chile, CLP $1.799.990 para esta configuración y en México desde los MXN $34,999), pero viendo la competencia, se hace correcto y siento que vale la pena, completamente. Suma puntos si estás en el ecosistema Huawei, porque usar la colaboración multipantalla con tu P40, por ejemplo, es un lujo que ningún otro te da de manera tan fluida y natural. Además, la falta de bloatware innecesario en Windows lo hacen un equipo completamente recomendable, es la máquina precisa entre poder y portabilidad.