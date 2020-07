Que no pase desapercibido: review del LG K51S [FW Labs]

Un paquete completo.

Alejado de las luces de su hermano grande y elegante, el LG Velvet, en Latinoamérica tenemos el LG K51S. No se confundan con el nombre de portaviones. De verdad hay cosas que decir al respecto. Estas son sus especificaciones técnicas:

Pantalla LCD de 6.55 pulgadas

Procesador MediaTek Helio P35

3 GB de RAM

64 GB de almacenamiento ampliable vía microSD

Doble SIM

Cámara cuádruple, principal de 32 MP + ultra gran angular de 5 MP + macro de 2 MP + sensor de profundidad de 2 MP

Cámara frontal de 13 MP

Batería de 4000 mAh con carga a través de USB-C

El equipo cuenta con puerto de audífonos y sensor de huellas en el panel trasero.

Diseño

Tenemos un equipo que, a buenas y a primeras, cumple con entregar una fantástica primera impresión. Con paneles de vidrio y una calidad de construcción que se siente rígida. Es más, el equipo tiene certificación militar para la resistencia a elementos tales como el agua salada, por dar un ejemplo.

También su acabado gris espejado da una sensación elegante y moderna, que podría hacerse pasar por un gama alta fácilmente.

El frontal con su pantalla que tiene solo un pequeño agujero para la cámara frontal también es un testimonio de que no arabataron esfuerzos en entregar una experiencia premium en la gama media.

El brillo del panel frontal podría ser un poco mejor, pero por lo general me deja satisfecho, como también la calidad de su parlante inferior.

La adición de un botón extra para invocar Google Assistant me pareció particularmente útil. El lector de huellas funciona fantásticamente.

Rendimiento

Al tener un procesador MediaTek, la idea general es creer que el rendimiento será deficiente, pero en 2020 eso no puede estar más alejado de la realidad.

Todas tus redes sociales correrán a buen ritmo, como también la mayoría de los juegos. Ahora, si pones una tarea extremadamente exigente o un juego más avanzado sí se sienten algunas caídas.

De todas maneras, esta combinación de suficiente RAM para el precio, más un SoC que consume poco, una capa de Android bien optimizada y 4000 mAh de batería dan unas gloriosas casi 8 horas de pantalla encendida, bajo mi uso al menos.

Ahora, volviendo al tema de la capa de LG sobre Android, a pesar de que ha mejorado muchísimo en materia estética y de rendimiento, no deja de sorprenderme que lancen en 2020 un celular con Android 10 ¿Llegará la actualización a la próxima versión? No lo puedo asegurar, pero espero que sí. Ahora, que vaya más allá de eso lo veo complejo.

Siento que lo anterior, bajo mi punto de vista, fue lo único que realmente me molestó.

Fotos

El rendimiento fotográfico del equipo es muy bueno si las condiciones lumínicas son adecuadas. Tener un buen lente principal, además de un ultra gran angular no deja de ser mi opción favorita.

La ayuda de un sensor de profundidad para los retratos no hace mal, aporta. Ahora, he insisto en esto en otros reviews y lo haré aquí también ¿Quién pidió un lente macro de 2 megapíxeles? Digo, para algunos puede ser útil, pero siento que el lente principal, a pesar de que la distancia focal sea mayor, entrega muchos mejores resultados.

La cámara frontal la encontré súper rendidora y con buen balance.

El miedo a pasar desapercibido

El LG K51S es un tremendo equipo para su precio de entrada en Chile, CLP $179,990 (MXN $5,999), y que ya se puede encontrar con descuento en algunos lados.

Sucede que la división móvil de LG no está pasando por su mejor momento a nivel mundial, el que alguna vez ostentó pertenecer a los tres grandes, hoy en día se ve marginado por la entrada de otros actores que han cobrado cada vez más relevancia en todas las gamas.

Aún así, no dejaría de considerar este equipo como una alternativa súper válida en el rango de precio. A mí me gustó y no tengo problemas en recomendarlo.