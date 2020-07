Reckful: reconocido jugador de Hearthstone y streamer de Twitch se ha suicidado

Tenemos noticias lamentables para los seguidores del famoso streamer de Hearthstone en Twitch, Reckful, pues este ha fallecido.

Hacer streaming de videojuegos en Twitch es una profesión que cada vez más personas deciden tomar, pues involucra ganar dinero al jugar tus juegos favoritos. Uno de aquellos que siguió ese sueño fue el streamer Reckful, quien recientemente perdió la vida.

Un hecho lamentable

Muchos streamers nos muestran sus mejores caras para poder entretenernos y hacernos tener un buen día, lamentablemente estos se guardan de vez en cuando aquellas cosas que los hacen sentir mal y en ocasiones se sienten con la obligación de mostrar siempre una faceta feliz aunque no sea el caso.

En esta ocasión veremos el caso de un streamer que siempre dio lo mejor de si mismo en cada transmisión y que, lamentablemente, terminó por quitarse la vida.

De acuerdo a personas cercanas a él y a su room mate, podemos confirmar que el streamer Byron Bernstein, mejor conocido en Twitch como Reckful, ha fallecido.

Las causas de su muerte, por el momento parecen no ser oficiales ni mucho menos, pero aquellos cercanos a él confirman que cometió suicidio, aunque no se especifica la manera en que esto se pudo haber llevado a cabo.

Someone I love killed themselves. I wish I could have said something to prevent it… whyyyyyy — Blue (@BlueGoesMew) July 2, 2020

“Alguien a quien amo se quitó la vida. Desearía poder haver dicho algo para prevenirlo… ¿Por qué?”

Heartbroken. Still in shock, I've dreaded that this day could possibly come. RIP Byron, I love you — Andy Milonakis (@andymilonakis) July 2, 2020

“Tengo el corazón roto. Sigo en shock, temía que este día podría llegar. Descansa en paz Byron, te amo.”

No, Blue's twitter account isn't hacked & Byron's room mate has confirmed it. It is true. Fuck everything about this year — NymN (@nymnion) July 2, 2020

“No, la cuenta de Blue no fue hackeada y el toom mate de Byrion lo ha confirmado. Es verdad. Que se joda todo en este año.”

Así es como las personas cercanas al streamer reaccionaron antes la noticia.

Este streamer era famoso por jugar tanto Hearthstone como Teamfight Tactics en Twitch. Antes de dedicarse por completo a hacer strreaming, él era un jugador profesional muy reconocido.

Es lamentable este suceso y le deseamos a sus amigos y familiares lo mejor. Nuestros más sincero pésame a todos ellos.