Ready Player One: Confirmada para noviembre la secuela del libro

Después de una espera larga y si noticias de ningún tipo, se confirma que la secuela de Ready Player One llegará este año.

Ready Player One nos hizo emocionarnos cuando leímos su historia y más cuando supimos sobre la película, pues el encargado dirigirla fue nadie más y nadie menos que Steven Spielberg.

Pero después de haber visto este mundo futurista con videojuegos y conocer a los personajes a fondo el universo se quedó sin más y parecía que sería todo lo que se tenía que ofrecer. Al menos hasta ahora, claro está.

De vuelta a Oasis

Por medio de una platica con The Hollywood Reporter, el autor de Ready Player One, Ernest Cline confirmó que la secuela de su obra llegará este mismo año. Pero no lo dijo sin dejar una fecha aproximada, sino que confirmó que esta secuela se tiene planeada para el 24 de Noviembre de este mismo año.

Eso no es todo, pues hay más información sobre esta novela, la cual seguramente hará que todos se sientan aún más emocionados por tenerla en sus manos. Pues esta nnueva entrega de Ready Player One no será una historia alterna ni una precuela, sino que será una secuela directa de la obra anterior.

“Tuve que empezar a escribir la secuela el año pasado mientras la película estaba siendo terminada para poder adelantarme a cualquier cosa.”

Fue lo que dijo Ernest Cline a The Hollywood Reporter.

De hecho, el autor mismo confirmó que siempre tuvo la intención de escribir más entregas de Ready Player One antes incluso de que se pensara en hacer una película de su libro. Es por eso que decidió adelantar la obra y estar listo para continuar con la saga.

Aunque por el momento no se ha confirmado si la secuela tendrá también una adaptación al cine o no, lo más seguro es que la lleguemos a ver en un futuro, aunque para eso queda esperar que haya información oficial al respecto.