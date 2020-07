Wattpad: ¿qué es y qué le pasó a la app que podría entretenerte más que Netflix y ni siquiera conocías?

Debido a la vulnerabilidad que se reportó de esta plataforma, las redes explotaron. Sin embargo muchos no conocen las genialidades que tiene Wattpad.

La noche del pasado lunes las redes sociales explotaron tras la presunta vulnerabilidad de Wattpad. Quienes tienen cuentas en esta plataforma corrieron a realizar cambios de contraseña para cuidar su sesión. En Twitter fue tendencia en varios países y los encargados de esta startup salieron a calmar las aguas. A pesar de que se convirtió en un movido acontecimiento, muchos no tienen conocimiento de que se trata. Entonces a continuación te contamos sobre esta aplicación que podría entretenerte más que Netflix.

Wattpad: su seguridad fue vulnerada y las redes sociales enloquecieron La noche de este inicio de semana llegó con una nueva alarma de hackeo: Wattpad fue la nueva víctima de los ciberdelincuentes.

Wattpad es una plataforma web dedicada a lectores y escritores. Si te quieres alejar de las historias comunes, libros populares o best seller, este sitio fue hecho para ti. En él encontrarás relatos originales e inéditos. Los mismos no gozan de la popularidad que imprimen las grandes editoriales. Sin embargo eso no quiere decir que no tengan la calidad necesaria para sobresalir. Te vas a encontrar de todo, así que tu mismo tendrás la oportunidad de a quien seguir y que leer.

Los usuarios que ingresen a este programa podrán leer poemas, libros, artículos, historias y blogs. Los mismos podrían estar encasillados en el romance, la ciencia ficción, erotismo, suspenso y fan fictons. Como usuario tienes la posibilidad de emitir tu voto y opinión sobre el material que apreciaste. Puedes también unirte a grupos y así no perderte nada de tus descubrimientos. Hay material de autores conocidos y desconocidos. De hecho si te quieres iniciar en el mundo de la escritura y tienes algo que relatar, allí lo podrás hacer.

El portal tiene aplicaciones disponibles en las tiendas virtuales de los sistemas operativos más conocidos. iOS, Android, Windows Phone o en su página web. Es muy popular en casi todos los países de Suramérica, México, República Dominicana y España. También en los Estados Unidos, Australia y en el Reino Unido.

¿Qué le paso a Wattpad?

Una empresa de seguridad advirtió desde finales de junio e inicios de julio sobre una vulnerabilidad en su sistema. Según reseñaron, los hackers tenían la información de más de 270 millones de usuarios de Wattpad. Nombres completos, contraseñas, fechas de nacimiento y demás. Los representantes de Wattpad afirmaron que el problema estaba solucionado y que no había razón para alarmarse. No obstante muchos corrieron a cambiar sus contraseñas, debido a que muchos tenían su cuenta relacionada con otra red social, Facebook, en la mayoría de los casos.