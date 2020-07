PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch y PC: 10 juegos gratis disponibles del 17 al 19 de julio

Llegó un nuevo fin de semana y es hora de encender la consola y disfrutar los juegos gratis que ofrecen las distintas plataformas.

Atención a toda la querida comunidad gamer que sigue FayerWayer. Como todos los fines de semana las suscripciones y plataformas de las distintas consolas ponen a disposición una serie de juegos de manera gratuita. Entonces si eres usuario de PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch o PC, disfruta de esta gran oportunidad.

En todas las plataformas para jugar, los proveedores del servicio activaron dos modalidades. La primera es la opción gratis para jugar, mientras que la otra es la de descarga gratuita. En esta última, solo en algunos casos, podrás quedarte con el juego de manera permanente. Pero lo común es que muchos estarán disponibles desde este viernes 17 de julio, hasta el final del domingo 19, según reseñó el portal Hobby Consolas.

Nintendo Switch

Iniciemos con los juegos disponibles para la plataforma de Nintendo. La destreza mental y la habilidad para los juegos de mesa los podrás desarrollar a través de Pokémon Café Mix. El videojuego de rompecabezas del universo del dibujo animado japonés está disponible de manera gratuita. Junto a este también está, al igual que la semana pasada, Jump Rope Challenge. Mientras que Elder Scrolls Blades le pone la frutilla al postre entre los juegos gratuitos de Nintendo.

Donkey Kong Country, Natsume Championship Wrestling y The Immorta, cierran a lista que publicó el portal antes citado.

Juegos para PC

En el caso de los juegos para las computadoras vamos a iniciar con uno que, aparte de ser genial, también está disponible este fin de semana para PlayStation 4 y Xbox One. Se trata de Ghost Recon Breakpoint. Esperamos entonces que te encuentres listo para la acción que entrega este maravilloso juego. Asimismo enciende tus motores y pisa el acelerador, pues Trackmania está disponible de manera gratuita para PC.

Nintendo tiene unos pocos juegos disponibles en Ubisoft. Pero en GOG tiene más de 20 títulos disponibles, así que chequea sus enlaces para que tu mismo seas testigo.

PlayStation 4

Ya te adelantamos que puedes acceder al juego de Ghost Recon Breakpoint. Pero además está disponible el beta abierto de Mobile Suit Gundam Extreme VS. Maxiboost On. Sumemos a lo que ya se publicó la semana pasada y que en esta sigue disponible: NBA 2K20, Rise of the Tomb Raider, Erica y Nubla 2.

Xbox One

Hay uno de los juegos que sobresalen del resto entre los pocos disponibles para la consola de Microsoft. Se trata de Frostpunk. El ingenioso juego de supervivencia y acción está disponible para PC y para la consola de juegos. Después la reseña antes mencionada, añadió que los otros juegos disponibles son: WRC 8 FIA World Rally Championship, Dunk Lords y Juju.