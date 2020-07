PlayStation Plus: estos son los 10 juegos más descargados de la plataforma

En todos estos años de PlayStation Plus se nos han regalado juegos increíbles y aquí están los más descargados de todos los tiempos.

Gracias a que el servicio de PlayStation Plus cumple 10 años, Sony ha dado a conocer los juego que más han descargado los usuarios desde que comenzaron a regalar juegos y tal vez los resultados no te sorprendan en absoluto.

Call of Duty: Modern Warfare Remastered

Este el juego más descargado en la historia de todo PlayStation Plus y no es para menos, pues es uno de los Call of Duty más queridos por toda la comunidad. Y es que este juego parece que realmente fue hecho con un cariño especial que le falta a muchos otros dentro de la franquicia.

Sonic Forces

Podrás decir lo que quieras sobre la calidad de este título, pero aún con todos sus fallos este juego de Sonic se ganó el segundo lugar en la lista de títulos más descargados de PlayStation Plus.

Shadow of the Colossus

Uno de los juegos más representativos de PlayStation y el título que siempre sale en cada discusión sobre el arte y los videojuegos. Este es el tercer juego más descargado y demuestra que los gamers aún tienen buen gusto.

Call of Duty: Black Ops III

Otro más de Call of Duty pero ahora hablamos de la serie de Black Ops. A mi parecer el mejor de todos es Call of Duty Black Ops 2, pero no quiere decir que la tercera entrega sea mala. También me lo descargué, no pude evitarlo.

Destiny 2

Antes de que el juego se volviera Free-to-play Destiny 2 se logró posicionar como uno de los juegos más descargados de este servicio. Esto solamente ayudó a que su popularidad subiera como espuma, la cual de por si ya era grande.

Uncharted 4: A Thief’s End

La entrega más épica de Uncharted también entra a este conteo y es que es uno de los títulos más emblemáticos de toda la compañía. No descargarlo era básicamente un sacrilegio y es por eso que se encuentra aquí.

Dirt Rally 2.0

Los juegos de carreras siempre son muy buenos para pasar un buen rato entre amigos o para competir como si la vida se nos fuera en ello. Por eso es que Dirt Rally 2.0 se logró colar en esta lista.

Detroit Become Human

Este título nos deja ver la manera en que la humanidad se podría comportar en un futuro con la presencia de androides con sentimientos. Básicamente una cruda critica a la humanidad que todos querían probar.

Steep

Los amantes de las emociones extremas seguramente no podían esperar a echarle mano a este juego desarrollado por Ubisoft. Y es que los deportes de nueve siempre son muy divertidos, en especial cuando los puedes jugar desde la comodidad de tu casa.

Uncharted Nathan Drake Collection

Por último en la lista tenemos a la colección de Uncharted, la cual no solamente era un solo título, sino que es tres en uno. Uno de los mejores juegos que nos ha ofrecido el servicio de PlayStation Plus sin duda alguna.