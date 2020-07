Mientras intentaban cuidar un pez en peligro de extinción, científicos crearon accidentalmente una nueva especie

Se trata del pez toro, que salió del cruce entre el pez espátula y el esturión. Este último se encuentra en le peligro de una irreparable desaparición.

Muchos de las creaciones e invenciones científicas ocurren a través de un accidente. Normalmente se tratan de accidentes forjados. Esto debido a que los expertos siempre están en la constante búsqueda de soluciones. Literalmente esto fue lo que le ocurrió a un equipo del Instituto de Investigación de Pesca y Acuicultura, Hungría. Los científicos cuidaban un pez, que se encuentra en peligro de extinción y terminaron creando, accidentalmente, una inédita fusión.

Se trata de un animal marino al que identificaron como el 'pez toro'. La nueva especie es híbrido de un pez espátula y un esturión, este último en peligro de extinción. Los científicos utilizaron el esperma de un espátula para intentar que los huevos del esturión se reproduzcan. Entonces ejecutaron un proceso asexual que se llama ginegénesis.

Explica el portal Daily Mail que eligieron al espátula seguros de que ambas especies no pueden reproducirse. Mientras que el espátula es común en los ríos de los Estados Unidos, el esturión es exclusivo de las aguas del viejo continente. Entonces, al nunca haber entrado en contacto, la reproducción entre ambos se hace casi imposible. Sin embargo el ADN logró fertilizar los huevos del esturión.

Los científicos sostuvieron, que al igual que muchas especies híbridas, estas no tienen la capacidad de reproducirse. Es decir no habrá millones de pez toro, dentro de unos años, es lo que sostienen. No obstante manifiestan que los ejemplares que se crearon podrían tener la capacidad de vivir unos 100 años, aproximadamente.

Mientras tanto los científicos aseguran que esto significa ser un resultado positivo para su propósito. Que no es más que salvar la especie de pez esturión. "Estos fenómenos podrían conducir a una mayor similitud, compatibilidad y flexibilidad entre los genomas del esturión", dijeron los investigadores en un artículo. Además especificaron que nunca quisieron jugar con la fusión. Ambos peces tienen varias cosas en común y una de ellas es que se encuentran en serio peligro de desaparición. Solo que el esturión tiene un estado más crítico que el espátula.