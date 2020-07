El "Pez-Mano liso" se convirtió en el primer pez marino extinto de la era moderna

En la historia reciente de la humanidad se había vivido la extinción de animales del mar. Nunca de un pez marino. Alarma entre los científicos.

Hay alarma entre los científicos y los grupos ambientales que se dedican al cuidado de la flora y la fauna. Recientemente se confirmó la extinción del primer pez marino que se registra en la era moderna. Se trata del "Pez-Mano liso". Su desaparición está estrictamente ligada a la pesca destructiva, la disminución de su hábitat y la contaminación. Dicho animal marino se trasladaba en la profundidad de las aguas del sudeste de Australia, reseñó Daily Mail.

Los científicos aseguran que todavía hay otras 13 especies parecidas al extinto pez. Sin embargo esto no se puede celebrar, debido a que no les dio oportunidad de estudiarlo mejor. Esto influye en el desconocimiento que se tendrá de las consecuencias que va a generar. La manera en la que afectará el ecosistema o si esto acarreará otras extinciones. Son estas preguntas las que se hacen en el seno de los investigadores y que no podrán responder de inmediato.

Descripción del pez marino que pasó a la historia

Los científicos describen al Pez-Mano como una clase de pez marino que tiene imposibilidades para nadar. Entonces gracias a esa particularidad tiene unas aletas pectorales que le permiten caminar en el fondo del mar. Además tienen aletas en la parte superior de su torso y sus ojos ubicados a los lados, muy cercanos a la punta. Mientras que estos peces tienen una característica única y es la falta de vejiga natatoria. Esto último les permite mantenerse en el fondo sin flotar.Como no pueden nadar, esta especie tiene unas antenas que sirven para atraer a sus presas.

"Creo que las personas deberían estar preocupadas por la extinción de cualquier especie. Especialmente aquellas que los humanos probablemente hayan causado", dijo Jemina Stuart-Smith, investigadora del Instituto de Estudios Marinos y Antárticos. "se extinguió antes de que tuviéramos la oportunidad de estudiarlo", lamentó la investigadora.