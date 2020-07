Conoce la carga de 125 W de OPPO, la más rápida del mundo

Entramos en la época de las cargas rápidas para los teléfonos inteligentes. El tiempo es oro, sin duda. Y OPPO lo ha hecho posible.

La compañía china dio a conocer este lunes una carga de 125 W, la más rápida del mundo.

If you don’t like waiting to charge, the wait is almost over. 👀 #FlashForward pic.twitter.com/Uq54uJEphQ

— OPPO (@oppo) July 13, 2020