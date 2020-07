Nintendo: filtraciones de Star Fox nos muestran una mejor versión del famoso Do a Barrel Roll

Nintendo sufrió una de sus más grandes filtraciones de la historia y es gracias a ello que hemos logrado ver y escuchar cosas dentro de juegos clásicos que nunca se supone que debieron salir a la luz pública.

Aunque lo más sonado es el encuentro de un modelo de Luigi dentro de Super Mario 64, no es lo único que se descubrió, también tenemos con nosotros un par de clip de voces muy interesantes provenientes de Star Fox 64.

Desde que el Internet llegó a la vida de todos los gamers, hubo quienes decidieron que una frase del personaje Peppy Hare de Star Fox 64 se volviera una leyenda. Esta frase es la ya conocida “Do a Barrel Roll” que se volvió incluso tan importante que básicamente todo en el Internet la conocen.

Gracias a las filtraciones que sufrió Nintendo recientemente es que podemos escuchar una versión mucho más limpia de esta legendaria línea de diálogo que hizo legendaria Rick May, actor que lamentablemente perdió la vida ante el COVID-19.

THIS IS THE ORIGINAL "DO A BARREL ROLL" VOICE LINE FROM STAR FOX 64

U N C O M P R E S S E D pic.twitter.com/94VXbypksB

— Mattt 🦐 (@MatttGFX) July 25, 2020