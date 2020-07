Netflix: Estas son las series y películas que se irán en agosto de 2020

Disfruta por estos últimos días de julio películas como Pulp Fiction y 12 años de esclavitud, disponibles aún en Netflix.

Varias series y películas estelares dicen adiós a Netflix en agosto. Entre ellas están las oscarizadas 12 años de esclavitud y Pulp Fiction.

La popular plataforma de streaming renovará su menú el próximo mes, dejando atrás varias producciones que se podrán ver por el resto de julio.

Ganadora del Oscar a Mejor película y Mejor actriz de reparto (Lupita Nyong’o), 12 años de esclavitud es protagonizada por Chiwetel Ejiofor. Trata sobre un músico negro que fue secuestrado por esclavistas años antes de la Guerra Civil norteamericana.

Mientras, Pulp Fiction es uno de los grandes clásicos de Quentin Tarantino, protagonizado por John Travolta y Uma Thurman. Ganó el Oscar al Mejor guion original en 1995.

Otra película que se podrá ver hasta el 31 de julio es Diana, el secreto de una princesa (2013).

Con Naomi Watts como protagonista, narra los años finales de la princesa de Gales. Es dirigida por Oliver Hirschbiegel.

Capitán América: Civil War (2016), una de las joyas del Universo Cinematográfico de Marvel, podrá verse por el resto de julio. Con Chris Evans y Robert Downey Jr. como protagonistas, narra el conflicto entre Capitán América y Iron-Man frente a la atribución de responsabilidades ante los gobiernos.

También se despide del menú de documentales de Netflix This is it, la producción sobre el adiós de Michael Jackson de los escenarios mundiales.

Entre las series que dicen adiós se encuentra la juvenil Juacas, una producción brasileña que duró dos temporadas. Sus protagonistas son Carolina Oliveira, Juan Ciancio y Nuno Leal Maia, y fue producida por Disney Channel Brasil.

La lista del adiós en julio en Netflix

Te dejamos la lista con las películas y series que se van despidiendo de Netflix.

Películas: 12 años de esclavitud, Pulp Fiction, 28 días, Pesadilla en la calle Elm 3 y 4, Spider-Man y La noche de los muertos vivientes.

Además, Alicia a través del espejo, Point Break, Savage dog, Capitán América: Civil War, Biker Boyz y DEBS. Destacan también Detroit Rock City; Diana, el secreto de una princesa, In the cut y Una esposa de mentira.

También Eurotrip, Firewall, Flashdance, Jóvenes brujas, Locos de remate y Vacas vaqueras.

El diario de la princesa 2, El instituto, El jardín secreto, Shane, Soy el número 4, The bomb, The model, Thunderstruck y En la cuerda floja.

This beautiful fantastic, The black room, Enemigo invisible, Resident Evil 3, The most unknown, y Baywatch son otras.

Cierra con Black site Delta, Mi villano favorito 3, Pray for rain, Redline, Pitch black, The thing, Soldado anónimo y Kicking and screaming.

Series: Acampados, Juacas y Ever after high.

Documentales: Apex, Eagles of Death Metal, This is it, Jago: a life underwater, National bird y Alive and kicking.