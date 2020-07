Astronomía: Lluvia de meteoros se unió al cometa Neowise

El cometa Neowise es, quizá, la gran atracción astrofísica del año. Es el primero en ser visible en 2020 y el más brillante en casi toda la década.

Pero a esta maravilla se unió otra: una lluvia de meteoritos. Ocurrió este martes en la noche.

El periodista Eric Mack, de CNET, contó su experiencia observándolos. “Pasé menos de diez minutos mirando al cielo y pude ver dos meteoros”, señaló. Uno de ellos parecía cruzar la cola del Neowise.

Lamentablemente, Mack no tuvo a mano una cámara, pero otras personas sí contaron con esa dicha.

Una de ellas fue Ray Reyes, desde Red Rock Canyon en Las Vegas.

@EricCMack This was last night (7/19/20) at Red Rock Canyon, Las Vegas, NV. Did the edit on my iPhone 11 Pro with Lightroom app. Not much done but a little here and there adjustment. pic.twitter.com/TNCNVmKcpY

— Ray Reyes (@RayReyes4) July 21, 2020