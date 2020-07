Motorola: estos son los nuevos modelos de la familia One, Fusion y Fusion+ que llegan a México

La familia de Motorola One Fusion llega por fin a México y es por eso que te presentamos aquí todo lo que debes saber de esta.

Motorola por fin trae a México sus equipos de la familia One Fusion y no podríamos estar más felices por esto. Así que, como no puede ser de otra manera, aquí te presentamos lo que puedes esperar de cada uno de los equipos que llegan a nuestro país.

Motorola One Fusion

Este equipo cuenta con increíbles especificaciones que pueden hacer que muchas personas quieran obtenerlo a como de lugar. Pues teniendo un precio realmente bajo, ofrece mucha tecnología necesario en el mundo de hoy.

Pantalla LCD de 6.5 pulgadas con una resolución de 720 x 1600 (20:9 radio).

Sistema operativo: Android 10.

Procesador Qualcomm SDM710 Snapdragon 710.

Memoria interna de 64 GB con 4 GB de RAM.

4 cámaras frontales: Sensor principal de 48 MP, secundario de 8 MP. UN sensor macro de 5 MP y uno de profundidad de 2 MP.

Cámara de Selfies 8 MP.

La cámara principal puede grabar video de hasta 4K a 30 fps, mientras que la cámara de selfies puede grabar hasta 1080p a 30 fps.

Cuenta con puerto para audífonos 3.5 mm.

Batería Li-Po de 5000 mAh.

Colores disponibles: Azul Océano y Verde Esmeralda.

Precio: $4,999 pesos mexicanos.

Motorola One Fusion+

Ahora veamos la versión más potente de esta familia, la cual trae consigo mucha más potencia por poco dinero extra. Sin duda vale mucho la pena, veamos sus especificaciones.