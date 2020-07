Alertan sobre la peligrosa presencia de metanol en cinco marcas de desinfectantes para las manos

El alcohol en gel o antibacterial tomó relevancia durante los últimos meses debido a la pandemia. Sin embargo algunos han sido causal de muertes.

La pandemia que generó el coronavirus tiene a gran parte del planeta cumpliendo con las recomendaciones. El obligatorio uso de las mascarillas, constante lavado de manos y, en la medida de lo posible, el uso de antibacterial en las manos. Para ello gran parte de las personas utilizan productos como alcohol en gel. Los mismos deberían contar con una buena fuente de alcohol etílico. Sin embargo un reciente informe advirtió la peligrosa presencia de metanol en cinco marcas de desinfectantes.

El informe fue realizado por la Administración de Drogas y Alimentos (FAD, por sus siglas en inglés). Reseñó el portal Daily Mail, que los cinco productos distintos fueron fabricados por Eskbiochem SA de CV en Celaya, México. Manifiestan que en los cinco productos se encontraron cantidades peligrosas de metanol. Pero lo que más alarmó a la FAD, fue que no lo incluyeron en la etiqueta de los ingredientes.

Explica el portal antes citado que el componente más efectivo y común para desinfectar cualquier ambiente es el etanol. Es decir el alcohol etílico. No obstante en los productos había cantidades considerables de metanol, que pude ser tóxico si se ingiere, inhala o se absorbe en la piel.

En uno de los productos investigados, la FDA detectó 81% de presencia de metanol y nada de alcohol etílico. El informe que también publicó Ars Technica reseñó graves consecuencias en pacientes adultos y niños en los Estados Unidos. Afirmaron que tras ingerir o haber estado en contacto con el producto, algunos quedaron hospitalizados, otros sufrieron cegueras y en unos casos más extremos murieron tras ingerir el producto con metanol.

Consecuencias del Metanol en el organismo

Daily Mail también advierte que el consumo equivalente a dos cucharadas de metanol puede causar la muerte inmediata en niños. Mientras que ingerir menores cantidades daña los órganos. Además de afectar de manera directa el nervio óptico incidiendo en una grave discapacidad para ver.

Es cierto que el desinfectante para manos no se debe ingerir. Sin embargo la FDA sostiene que "el metanol no es un ingrediente activo aceptable para los desinfectantes de manos y no debe usarse debido a sus efectos tóxicos", sentenciaron. En ocasiones lo niños lo pueden tomar accidentalmente y las consecuencias fatales se pueden evitar eliminando el uso del metanol.