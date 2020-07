Mac OS 8 revive gracias a un emulador que te deja correr el sistema operativo completo

El sistema operativo Mac OS 8 fue presentado al mundo allá en el año de 1991 y no muchos lo pudimos conocer pues para entonces éramos demasiado pequeños, incluso algunos ni siquiera habían nacido.

Pero hay toda una generación anterior a la mía que para el año 1991 ya tenían pleno uso de consciencia y que tuvieron la oportunidad de usar este sistema operativo en una Macintosh Quadra. Y ya sea que lo hayas logrado probar desde antes o que quieras ver cómo eran las cosas en el pasado, entonces ya puedes hacerlo.

Por lo general, cuando se habla de emuladores, nos referimos a emuladores de consolas de videojuegos, los cuales nos ayudan a revivir viejas aventuras en títulos que dejaron de estar con nosotros desde hace muchos años. Lo que casi no se ve son emuladores de sistemas operativos y eso es justamente lo que veremos aquí.

I put an entire 1991 Macintosh Quadra with Mac OS 8.1 into an Electron app, together with a bunch of apps and games. It runs on Windows, macOS, and Linux… and JavaScript. Again: I'm sorry.

Go grab it here: https://t.co/JUw798dRcS pic.twitter.com/p3AR2dyx5r

— Felix Rieseberg (@felixrieseberg) July 28, 2020