Lollapalooza tendrá cuatro días de transmisión especial en YouTube

Las presentaciones serán gratuitas, desde el 30 de julio hasta el 2 de agosto. YouTube y Lollapalooza se plantean tener 150 artistas y grupos.

A falta de festivales musicales en directo por la cuarentena, siempre quedarán las iniciativas virtuales. Lollapalooza y YouTube se alían en 2020 para realizar una transmisión de cuatro horas.

Será del 30 de julio al 2 de agosto, desde las 6 de la tarde (hora del Este), y contarán con presentaciones en vivo y del pasado.

Entre las actuales se encuentran HER, Kaskade, Louis the Child, The Neighbourhood, Vic Mensa y Yungblud. Paul McCartney, Metallica, Lorde, Outkast, Arcade Fire, Chance the Rapper y LCD Soundsystem estarán, pero a través de presentaciones antiguas.

Además, tendrán apariciones especiales figuras como Michelle Obama, Common, Chuck D y LL Cool J.

La iniciativa digital, necesaria en plena pandemia

Lollapalooza no es el primer festival que acude a la iniciativa digital, recuerda The Verge. Este año ya se desarrolló el Tomorrowland de esa forma. Con la expansión del coronavirus, todo tipo de espectáculo que requiera de aglomeración de personas ha sido paralizado.

Tomorrowland dejó buenas presentaciones, y la gente quedó, dentro de las dificultades de la pandemia, satisfecha. Los artistas se mostraron no solo en YouTube, sino en Twitch e Instagram.

Aunque YouTube ya ha retransmitido ediciones del Lollapalooza, es la primera vez que se hace de forma totalmente digital.

El sentido social de la edición 2020 de Lollapalooza

Tres organizaciones caritativas recibirán fondos como parte del festival. Son Arts for Illinois Relief Fund, Equal Justice Initiative y When All Vote.

Recordemos que este año se realizan las elecciones presidenciales en Estados Unidos, con el actual mandatario, Donald Trump, optando por la reelección. Joe Biden, ex vicepresidente de Barack Obama, es el candidato rival.

Los organizadores destinarán 10 mil dólares para cada iniciativa, según explica el portal del evento.

“Desde su creación hace casi 30 años, Lollapalooza ha servido para inspirar, conectar y levantar a nuestras comunidades”, afirma la organización del evento.

Entre los patrocinadores del evento se encuentran, además de YouTube, PayPal, Toyota, Red Bull, Bud Light y Taco Bell.