LEGO lanza genial set de la NES con Super Mario Bros. y hasta una TV vieja

LEGO nos voló la cabeza a todos hace cuatro meses cuando presentó al mundo su nuevo set inspirado en Super Mario.

Se posicionó rápidamente como un candidato perfecto a convertirse en el juguete más deseado para este año 2020. Pero parece que la compañía se quiere hacer competencia a sí misma.

Se vivieron horas emocionantes entre los fans de este personaje este 13 de julio. Todo luego de que el sitio chino VJgamer, reventara internet.

Todo gracias a la publicación de unas fotografías de lo que parecía ser un set oficial de LEGO con una consola NES, una televisión retro y un cartucho "funcional" de Super Mario Bros:

La complejidad de los mostrado y los detalles profundos sobre el set hicieron cuestionarse a todos si se trataba de algo real o no.

Se habló de que el juego tendría 2.646 piezas. Que la consola NES sería a escala 1:1, e incluso podría introducirse el cartucho. Y entonces, cuando nadie sabía qué pensar, LEGO habló:

Are you ready to play like never before? pic.twitter.com/XuNFD7rP0B

— LEGO (@LEGO_Group) July 13, 2020