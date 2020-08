¿Pereza por lavarte los dientes? Si no lo haces, podría llevarte a la demencia

La salud dental se relaciona directamente con el cerebro, lo que podría concluir con una enfermedad mental como la demencia senil.

Una buena salud dental trae como resultado varios beneficios para el cuerpo en general. Va más allá de la apariencia, la confianza y autoestima que genera en el individuo. Un estudio advierte que las enfermedades periodontales se podrían relacionar con afecciones que atacan al cerebro. Entre una de tantas la demencia senil.

Ducho estudio encontró una pequeña relación entre las etapas de la enfermedad periodontal y la demencia. Siendo más específicos en la parte del desarrollo de impedimentos cognitivos hasta 20 años después de sufrirla. Entonces no pierdas tiempo, si normalmente sufres por el sangrado de tus encías lo correcto es acudir a un profesional. Y es que ya quedó demostrado que incide en otros problemas de salud.

El estudio pertenece al profesor Ryan Demmer, de la Universidad de Minnesota, en la escuela de salud pública, según reseña el portal La Verdad. Dicho estudio mantuvo en observación a un total de 8.275 personas durante un promedio de 18 años. De esta manera lograron detectar que, las personas que sufrían de gengivitis corrían el doble de riesgo de sufrir demencia senil. La gengivitis es una afección que comienza con la inflamación de las encías y el posterior sangrado de las mismas durante el cepillado. Se puede prevenir, según explican los profesionales, con una limpieza dental y aumentando la frecuencia del cepillado durante el día. Pero recurra a un odontólogo para asegurarse de su salud bucal.

¿Una enfermedad dental se convierte en demencia?

No está completamente comprobado. No obstante, el problema es que al no tratar la gengivitis esta se va agudizando con el pasar del tiempo. La progresión de esta enfermedad puede acabar por completo con una placa dental. Además de que según avanza su paso, va generando bacterias. Este sería el principal factor de riesgo del cual hay que estar atento con respecto a estas enfermedades.